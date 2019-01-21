Maybir Üyelerine 'Coğrafi İşaret' Eğitimi

Türkiye çam balı üretiminin merkezi durumundaki Muğla'da Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) tarafından 10 yıldır devam eden 'Coğrafi işaret' çalışmaları sonrası 15 Ağustos 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanmıştı.

Türkiye çam balı üretiminin merkezi durumundaki Muğla'da Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) tarafından 10 yıldır devam eden 'Coğrafi işaret' çalışmaları sonrası 15 Ağustos 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanmıştı.



Coğrafi işaret belgesi alan Muğla Çam Balı'nın hak ettiği değer üzerinden ticaretinin gerçekleşmesi ve üreticilerin kazançlarının artması için üyelerine 15 günlük eğitim çalışması düzenlendi. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı teknik destek programı kapsamında 'MAYBİR-Muğla Çam Balı Tescili Coğrafi İşaret İçin Üyelerin ve Sosyal Paydaşların Eğitimi' projesi kapsamında başlayacak eğitim çalışmaları Muğla'nın 13 ilçesindeki üyelerine ilçe merkezlerinde verilecek.



Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, eğitim çalışması öncesi yaptığı bilgilendirme toplantısında çam balının üretimi ve pazarlamasında bundan sonraki süreçte izlenecek yolun gerek üyeler, gerekse sosyal paydaşlar açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Şahin, "Asırlardan bu yana üretilen çam balı nihayet 11-12 yıllık bir uğraştan sonra tescil edildi. Tescil çalışmasını sahaya yaymak üzere sahadaki arkadaşlarımızın bunu kullanmak üzere, firmalarımızın bu çam balı ibaresini kullanmak üzere bir eğitim projesi yaptık. Hedefimiz, Muğla Çam Balı coğrafi işaretine başvurumuzdan itibaren coğrafi işaret almasına kadar geçen süreleri bir eğitim çalışmasını Muğlalı arıcılarımız ile paylaşmak istiyoruz. Muğla Çam Balı bundan böyle gerek kongreler, paneller ve bilimsel çalışmalar sonunda tescilinden sonraki yapılacak çalışmalar bu eğitim çalışmasında vatandaşlarımız ile birebir buluşacak. Bundan sonra çam balından beklentilerimiz nelerdir? Bugüne kadar dünyada tanıtımını yeterince yaptık, ama bilimsel anlamda fiziki-kimyasal anlamında, doğadaki coğrafi şartları anlamında nasıl bir bal üreteceğimizi, tüketiciye nasıl bir bal sunacağımızı bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor. Bunun için de bu eğitim çalışması bizim için çok önemli. Bu eğitim çalışmasında biz Muğla Çam Balı'nı nasıl üreteceğimizi herkese göstermemiz gerekiyor. Artık adı ile coğrafi işareti ile ünlenmiş Muğla çam Balı'nı bu coğrafyada kalıcı ve bir takım etmenleri ile vatandaşımızla paylaşmamız lazım. Diğer taraftan Muğla Çam Balı bir çam balı olarak bütün dünyada bu coğrafyada üretilen bir bal olarak tüketicilerimiz ve bilim dünyası ile buluşturmamız gerekiyor" dedi. - MUĞLA

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