Son Dakika Haberleri: Maydenim, Sırbistan'a 20 milyon liralık fabrika kuruyor
Son Dakika Ekonomi Maydenim, Sırbistan'a 20 milyon liralık fabrika kuruyor

Maydenim, Sırbistan'a 20 milyon liralık fabrika kuruyor

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak için gittiği Sırbistan'da bir tekstil devi daha fabrika kuruyor.

Maydenim, Sırbistan'a 20 milyon liralık fabrika kuruyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak için gittiği Sırbistan'da bir tekstil devi daha fabrika kuruyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:36 
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