Maydenim, Sırbistan'a 20 milyon liralık fabrika kuruyor
53 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak için gittiği Sırbistan'da bir tekstil devi daha fabrika kuruyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak için gittiği Sırbistan'da bir tekstil devi daha fabrika kuruyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:36
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