Maydos Antik Kenti'nde 3 bin yıllık koç figürü bulundu - Son Dakika

Maydos Antik Kenti'nde 3 bin yıllık koç figürü bulundu

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Erken Demir Çağı'ndan kalma koç figürü bulundu.

Maydos Antik Kenti'nde 3 bin yıllık koç figürü bulundu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Erken Demir Çağı'ndan kalma koç figürü bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, 10 santimetre uzunluğundaki koç figürünü bu yılki kazılarda bulduklarını belirterek, "Bu koç figürü, bölgede ender bulunan hayvan figürlerinden bir tanesi. Kazı çalışmalarımızda ilk defa böyle bir obje karşımıza çıkıyor" dedi.

Eceabat ilçesindeki 5 bin yıllık Maydos Antik Kenti'nde, bu yıl 11'incisi yapılan kazılara temmuz ayında başlandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı yönetiminde, 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 7 işçiyle koronavirüs tedbirleri alınarak devam eden kazılarda, Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem tabakalarına önem veriliyor. Erken Demir Çağı'na ait tabakalar içinde yapılan kazı çalışmaları sırasında 3 bin yıllık koç figürü bulundu. Erken Demir Çağ dönemine ait olduğu tespit edilen koç figürü, kazı ekibi tarafından koruma altına alındı. Kazı çalışmalarında koç figürünün yanı sıra günlük hayatta kullanılan kaplar, taş aletler, metal objeler, ağırşaklar da bulundu. Buluntuların, ilk Tunç Çağı'ndan, Arkaik Dönem'e kadar farklı evrelere ait olduğu tespit edildi.

'ERKEN DEMİR ÇAĞI VE ARKAİK DÖNEM TABAKLARINI ARAŞTIRDIK'Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bu yıl ağırlıklı olarak Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem tabakalarını araştırdıklarını belirterek, "Bizim burada asıl amacımız Tunç Çağı tabakalarını irdelemek ve araştırmak. Tunç Çağı'yla da alakalı birkaç yerde sondaj açtık ve oralarda yine savunma sistemleri, yerleşim ve kronolojiyle ilgili sonuçlar elde ettik. Kazıların ilk 10 yılında höyükteki yerleşmede Stratigrafiyi tespit amaçlı çalışmalar yaptık. Geçen yıldan itibaren de daha geniş alanlarda mimari buluntular çıkartmak üzere höyüğün merkezine doğru ilerlemeye başladık" dedi.'İLK DEFA BÖYLE BİR OBJE KARŞIMIZA ÇIKIYOR'Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bu yıl kazılarda ortaya çıkan koç figürünün Erken Demir Çağı'na ait ender rastlanan hayvan figürlerinden birisi olduğunu söyledi. Yaptıkları kazı çalışmalarında ilk defa böyle bir objenin karşılarına çıktığını ifade eden Sazcı, şöyle konuştu: "Burada böyle bir obje bulunduğu için çok mutluyuz. Günümüzden yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait bir buluntu. Erken Demir Çağı, kabaca Milattan Önce 1200-900 yılları arasında tarihleniyor. Balkan kavimlerinin etkisinin yoğun olduğu bir döneme denk gelen bir koç figürü. Bu koç figürünün kesin olarak hangi fonksiyonda kullanıldığını söylemek zor. Kült amaçlı kullanılmış olabilir. Belki çocuk oyuncağı olarak kullanılmış olabilir. Üzerinde delikler var, bir yere asıldığını düşünüyoruz. Belki altında bir kapak vardı, kapağın üzerindeki aplikasyona ait olabilir. Tüm bunları şu anda değerlendirme aşamasındayız. Benzer örneklerine bakacağız. Bu buluntu hakkında ileride daha fazla şeyler söyleyebiliriz. Erken Demir Çağı'na tarihlediğimiz tabakalar içinde ele geçti. Bu yıl amaçlarımızdan bir tanesi Erken Demir Çağı'na ait tabakaları araştırmaktı. O tabakaya ait geniş bir seramik repertuarı ortaya çıkarttık. Bunun dışında ağırşaklar, taş aletler, kemik aletler gibi diğer küçük bronzlarda tespit ettik."

Maydos Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları bu ay sona erecek.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 08:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maydos Antik Kenti'nde 3 bin yıllık koç figürü bulundu - Son Dakika

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