Mayhoola, Beymen ve Ay Marka için 405 milyon dolar ödeyecek
41 dakika önce
Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi'nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1,40 dolar) bedelle satın alacak.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:13
Mayhoola, Boyner
Holding ve Boyner Ailesi'nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1,40 dolar) bedelle satın alacak.
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