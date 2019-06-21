Son Dakika Haberleri: Mayhoola, Beymen ve Ay Marka için 405 milyon dolar ödeyecek
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Mayhoola, Beymen ve Ay Marka için 405 milyon dolar ödeyecek

41 dakika önce

Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi'nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1,40 dolar) bedelle satın alacak.

Mayhoola, Beymen ve Ay Marka için 405 milyon dolar ödeyecek, System.String[]
Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi'nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1,40 dolar) bedelle satın alacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:13 
Boyner, Ekonomi
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