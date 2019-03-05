Son Dakika Haberleri: Mayın Dedektörü 'Ozan', Yanlış Alarmı En Aza İndiriyor

Mayın Dedektörü 'Ozan', Yanlış Alarmı En Aza İndiriyor

49 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü 'OZAN'ın denemesini yaptıklarını söyledi.

Mayın Dedektörü 'Ozan', Yanlış Alarmı En Aza İndiriyor, System.String[]
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü 'OZAN'ın denemesini yaptıklarını söyledi. Demir, "Güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlayan sistemle 'yanlış alarm' oranı en aza indirgeniyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, önemli projelerin AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğü TÜBİTAK BİLGEM'i ziyaret etti. Demir, ziyarette yeni teknolojileri yerinde test ederek inceledi. Yeni tasarlanan mayın dedektörü 'OZAN'ı inceleyen Demir, Twitter hesabından, "TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü 'OZAN'ın denemesini yaptık. Güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlayan sistemle yanlış alarm oranı en aza indirgeniyor" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ziyaretten görüntü

-'OZAN'ın denetimi

-Detay

Haber-Kamera: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:29 Kaynak: DHA

İsmail Demir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim Son Dakika! Zeytin Dalı Sınır Kapısı Haftaya Açılıyor

Bakan Soylu telefonuna gelen Kobani fotoğrafının detaylarını anlattı Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:18:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mayın Dedektörü 'Ozan', Yanlış Alarmı En Aza İndiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]