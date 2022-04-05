Mayın korkusu balıkçılar kepenk kapattı - Son Dakika
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Mayın korkusu balıkçılar kepenk kapattı

05.04.2022 11:27
Mayın korkusu balıkçılar kepenk kapattı

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz kıyısında mayın tespit edilmesinden sonra balıkçılık faaliyetlerinin durma kararı nedeniyle balık tezgahları kepenk kapattı.

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz kıyısında mayın tespit edilmesinden sonra balıkçılık faaliyetlerinin durma kararı nedeniyle balık tezgahları kepenk kapattı.

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de bulunan deniz mayınları sonrası Zonguldak'ta denize açılamayan balıkçılar kepenk kapattı. Hem balık fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hem Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Alaplı'da çoğu işyeri kapandı. Ramazan ayında balık tüketiminin azalması, Karadeniz kıyısında mayın tespit edilmesinin nedeniyle çeşidin azalmasına fiyatların yüksek olmasına sebep oldu. Satışları da durma noktasına getirdi.

Savaşın herkesi etkilediğini dile getiren Şafak Gün, "Ramazanda balık satışları diğer zamanlara göre tabi ki düşük. Yani insanlar oruçlu. Oruç tutmayanlar bile oruçlu kişilere ayıp olmasın diye balığa pek bakmıyorlar. Tabii ki tüketmek isteyen yine tüketebilir, tabi savaşta herkesi etkiledi. Balıkçılar Karadeniz'e açılmaya da korkuyor. Mayın temizliği yapılırsa balık satarız. Fiyatlar da eski haline döner" diye konuştu.

(Ertuğrul Yüksel/ İHA)

Mayın korkusu balıkçılar kepenk kapattı
Mayın korkusu balıkçılar kepenk kapattı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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