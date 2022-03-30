Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun'da balıkçılar çaça avına başladı - Son Dakika
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Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun'da balıkçılar çaça avına başladı

30.03.2022 11:19
Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun'da balıkçılar çaça avına başladı

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Batı Karadeniz'de yaşanan 'serseri mayın' sıkıntısının Samsun'da yaşanmadığını ve çaça avına başladıklarını söyledi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Batı Karadeniz'de yaşanan 'serseri mayın' sıkıntısının Samsun'da yaşanmadığını ve çaça avına başladıklarını söyledi.

Ukrayna'nın, Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği ve toplam sayısının 400'den fazla olduğu iddia edilen mayınlar, geçtiğimiz hafta Karadeniz'deki fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklendi. Mayınlardan bazıları, Türkiye sahillerine yöneldi. Şimdiye kadar 2 mayın tespit edilip imha edildi. NAVTEX yayınlayıp gemileri uyaran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sürüklenen mayınlara karşı da teyakkuza geçti. Başkan Atıf Malkoç, Samsun'da şu ana kadar mayınlarla alakalı bir sıkıntı yaşamadıklarını ve tüm teknelerin çaça avı için denize açıldığını ifade etti.

"SERSERİ MAYIN SIKINTISI YOK, TÜM TEKNELER ÇAÇA AVINA ÇIKTI"

Samsun'daki tüm teknelerin çaça avına çıktığını belirten Atıf Malkoç, "Şu anda serseri mayın konusunda bizim bir sıkıntımız yok. Bugün tekneler de denize çıktı. Çaça sezonu yeni açıldı. O yüzden tüm tekneler denizde av yapıyor. Bu serseri mayınlar Batı Karadeniz'i etkiliyor, bizi etkilemiyor. Şu ana kadar mayınlarla alakalı bir sıkıntı yaşamadık. Sıkıntı oluştursa bizler de yetkililere bilgi veririz. Biz de konuyu takip ediyoruz. Ereğli'den Doğu Karadeniz'e kadar bir sıkıntı olduğunu duymadık. Batı Karadeniz Bölgesi'nde mayının adı bile korkutuyor. Bizde herhangi bir sorun yok. İlk izlenimde bazı tekneler birkaç yerde çapa buldu. İnşallah bu sene de çaça yönünden yüzümüz güler" dedi.

Gelecek sezon için ümitlerini kaybetmediklerinin altını çizen Malkoç, şunları söyledi:

"Bu sezon akaryakıt fiyatları yükselene kadar balık avı iyi geçti. Mazot fiyatlarından dolayı sezonu erken kapatmak zorunda kaldık. Sezon başında hamsi oldu ama oda erken göç etti. Bu sezon yüzümüzün gülmesi için çaçanın bol olmasını bekliyoruz. Gelecek sezonlar için ise umudumuzu kaybetmedik."

'ÇAÇA NEDİR'

Çaça, Ege Bölgesi'nde 'papalina' olarak da adlandırılır. Avrupa denizlerinde yaşayan küçük bir balık türü olan çaça, parlak gümüş renkli pulları ile yağlı ve açık gri etiyle biliniyor. Çaça konserve, salamura, kızarma, ızgara ve fırında pişirilerek tüketilebiliyor. Dünyada en çok Norveç ve İskoçya kıyılarında avlanıyor. Çaça balığından balık yağı ve hayvan yemi üretiliyor.

(Erdi Demür/İHA)

Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun'da balıkçılar çaça avına başladı
Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun'da balıkçılar çaça avına başladı
Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun'da balıkçılar çaça avına başladı
Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun'da balıkçılar çaça avına başladı

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Karadeniz, Ukrayna, Samsun, Mayın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun'da balıkçılar çaça avına başladı - Son Dakika
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