Mayın tarama gemisi "TCG Amasra" İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek - Son Dakika
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Mayın tarama gemisi "TCG Amasra" İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek

28.03.2022 20:09
Mayın tarama gemisi "TCG Amasra" İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.

Bugünkü arama faaliyetlerini tamamlayan tarama gemisi, yoğun sisin etkili olduğu bölgede yardımcı botun yön göstermesi ile İğneada Limanı'na yanaştı.

Halatlar yardımı ile limana bağlanan geminin bölgede mayın arama faaliyetlerine yarın devam edeceği belirtildi.

Sabah saatlerinde İğneada açıklarında görülen mayın, Sualtı Savunma (SAS) timlerince etkisiz hale getirilmiş, arama için bölgeye "TCG Amasra" mayın tarama gemisi sevk edilmişti.

Mayın tarama gemisi TCG Amasra İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek
Mayın tarama gemisi TCG Amasra İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek
Mayın tarama gemisi TCG Amasra İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek
Mayın tarama gemisi TCG Amasra İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek

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Kırklareli, Karadeniz, Amasra, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mayın tarama gemisi 'TCG Amasra' İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayın tarama gemisi "TCG Amasra" İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek - Son Dakika
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