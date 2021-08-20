Mayınları 'MEMATT' temizleyecek

Savunma sanayi fuarında sergilenen yerli mayı temizleme aracı 'Mematt'a yoğun ilgi gösterildi. Üretici firma yetkilisi şimdiden Azerbaycan ve Burkino Faso ile imzaların atıldığını açıkladı. Söz konusu ülkelere toplamda 24 adet 'Mematt' ihraç edilecek.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan fuar merkezinde düzenleniyor. Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin tanıtıldığı fuara yerli ve yabancı katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Fuara katılan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Şirketi (ASFAT) yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri yerli mayın temizleme aracı MEMATT'ı ziyaretçilerle buluşturuyor. Araçtan bu zaman kadar 30 adet ürettiklerini ifade eden İş Geliştirme Uzmanı Yasin Arslan, "Aracımıza oldukça talep var. Bu rakamların yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Fuar oldukça olumlu geçiyor" dedi.

"Anlaşmalar sağlandı; Azerbaycan'la 20 adet, Burkino Faso'yla 4 adet"

MEMATT'ın mekanik mayın temizleme teçhizatı olarak da adlandırıldığını ifade eden İş Geliştirme Uzmanı Yasin Arslan, "Şirketimiz Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Öncelikle Milli Savunma Bakanlığına bağlı MAFAM'ın ihtiyaçları doğrultusunda 6 adet üretmiştik. Teslimatların yapılacağı zaman Azerbaycan için bir talep söz konusu oldu. Bununla beraber 20 adet için Azerbaycan ile sözleşme imzalandı. Bunun dışında Burkino Faso ile 4 adet ile imzalar atıldı" şeklinde konuştu.

"Anti personel ve anti tank mayınları imha edilebilmektedir"

Aracın teknik özelliklerinden bahseden Arslan, "Aracımız uzaktan kumanda ile kullanılmaktadır. 500 metre mesafeye kadar uzaktan kumandayla müdahale edilerek saatte 5 kilometreye kadar intikal hızı bulunuyor. Temizleme hızı ise bulunana sahanın uzunluğuna göre saatte yarım kilometre alan ile iki kilometre alan aralığında değişmektedir. Motor düzeneği dışında hidrolik sistem ile idare ediliyor. İki farklı ataşman kullanılmaktadır. Bu ataşmanlarda toprağın 21 santimetre derinliğine kadar darbeler ile anti personel ve anti tank mayınları imha edilebilmektedir. Yaptığımız testler de ise yüzde 95'in üzerinde başarı oranı yakalamıştır. Anti tank mayınlarını toplam sekiz kilo TNT'ye denk gelecek şekilde patlatma imkanımız oldu. Aracımızda da hiçbir şekilde zarar gelmedi. Tasarımı ise kendine özgündür" ifadelerini kullandı.

Aracın yerli ve milli imkanlarla üretildiğine de değinen Arslan, "Yurt dışı ve yurt içi olmak üzere 30 adet aracımızdan ürettik. Aracımıza oldukça talep var. Bu rakamların yukarlara çıkacağını düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL