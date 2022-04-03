MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI - Son Dakika
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MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

03.04.2022 11:11

İSTANBUL Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

İSTANBUL Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında mayın bulunmuştu. Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, "Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor." notuyla paylaştı

MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

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MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI - Son Dakika
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