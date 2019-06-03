Son Dakika Haberleri: Mayınlı alanda çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı
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Mayınlı alanda çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı

1 saat önce

MARDİN'in Artuklu ilçesinde Suriye sınır hattındaki mayınlı alanda çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı.

Mayınlı alanda çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı, System.String[]
MARDİN'in Artuklu ilçesinde Suriye sınır hattındaki mayınlı alanda çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı.
Yangın, öğle saatlerinde Artuklu İlçesi'ndeki Esentepe Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Suriye sınırında bulunan mayınlı alandaki kuru otlar belirlenemeyen bir şekilde alev aldıktan sonra yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, çevredeki ekili buğday tarlasına sıçradı.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Esentepe mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışması sürüyor.


 


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:48 Kaynak: DHA
Suriye, Mardin, Güncel
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