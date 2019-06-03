Son Dakika Haberleri: Mayınlı sahada çıkan yangın buğday tarlalarına sıçradı
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Mayınlı sahada çıkan yangın buğday tarlalarına sıçradı

1 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde Türkiye-Suriye sınırını ayıran mayınlı alanda çıkan yangın buğday tarlalarına sıçradı.

Mayınlı sahada çıkan yangın buğday tarlalarına sıçradı, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde Türkiye- Suriye sınırını ayıran mayınlı alanda çıkan yangın buğday tarlalarına sıçradı.

Alınan bilgilere göre, Esentep Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı Türkiye - Suriye sınırını ayıran mayınlı alandaki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın sıra sürede büyüdü. Duman nedeniyle İpek yolunda görüş mesafesi düşerken yangın buğday tarlalarına sıçradı. Yangın sonrası Esentepe sakinleri seferber olurken bölgeye giden çok sayıdaki itfaiye ve traktör yangın söndürme çalışmaların katıldı.

Yaklaşık 50 dönüm buğday tarlalarının yandığı yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
Suriye, Türkiye, Güncel
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