Mayıs 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile savunma ve dışişleri bakanları toplantıları, İngiltere'de belediye başkanlıkları ve belediye meclisleri, İskoçya ve Galler'de yerel parlamentolar için yapılacak seçim, mayıs ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Mayıs ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Mayıs

Dünyanın farklı ülkelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) mayıs ayı dönem başkanlığını devralacak.

3 Mayıs

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kovid-19 nedeniyle yaklaşık bir aydır uygulanan sıkı kapatma koşulları sona erecek.

4 Mayıs

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde G20 ülkeleri turizm bakanları toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

6 Mayıs

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları toplanacak.

İngiltere'de belediye başkanlıkları ve belediye meclisleri, İskoçya ve Galler'de yerel parlamentolar için seçim yapılacak.

7 Mayıs

AB dönem başkanı Portekiz "Sosyal Zirve" düzenleyecek.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile çevrim içi toplantı yaparak, göçmenlik meselesini ele alacak.

8 Mayıs

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Kovid-19 ve sosyal haklar gibi konuları görüşmek üzere Portekiz'de bir araya gelecek.

AB-Hindistan Liderler Zirvesi video konferans yöntemiyle düzenlenecek.

10 Mayıs

Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.

11 Mayıs

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşecek.

12 Mayıs

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, "iç aşırıcılık" başlıklı kongre oturumunda ifade verecek.

15 Mayıs

New York'ta Kovid-19 kısıtlamaları rahatlatılacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni göçmenlik kotasını açıklaması bekleniyor.

17 Mayıs

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantıları başlayacak.

19 Mayıs

Avusturya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 aydır kapalı tutulan gastronomi ve turizm işletmelerinin yanı sıra kültür ve spor merkezleri yeniden hizmete girecek.

21 Mayıs

AB ve G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ortak ev sahipliğinde dünya liderlerinin katılımıyla Küresel Sağlık Zirvesi, Roma'da düzenlenecek.

25 Mayıs

Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde iklim değişikliği, Rusya ve Kovid-19 salgını konuları ele alınacak.

ABD'de siyahi George Floyd'un ölüm yılının yansımaları takip edilecek.

26 Mayıs

Bosna Hersek'te Saraybosna İş Forumu düzenlenecek.

31 Mayıs

Bosna Hersek'in Prijedor kentinde katledilen savaş kurbanları anısına Beyaz Kurdele Günü etkinliği düzenlenecek.

ABD'de Anma Günü (Memorial Day) kutlanacak.