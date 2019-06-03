Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,95 arttı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,95 arttı. TÜFE'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 1,58 İLE EV EŞYASI OLDU Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 26,75, ev eşyası yüzde 24,54, eğlence ve kültür yüzde 20,06 ve lokanta ve oteller yüzde 19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 1,57 ARTTI İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,79 artış gerçekleşti. Mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,67 ARTTI Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,85 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,87, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1 artış, su temini sektöründe yüzde 2,51 düşüş olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10,27 ile tütün ürünleri, yüzde 7,08 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,57 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık mobilya yüzde 3,05, su temini yüzde 2,51, giyim eşyası yüzde 0,48 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Mayıs ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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