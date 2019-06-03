Son Dakika Haberleri: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE aylık yüzde 0.95, ÜFE yüzde 2,67 oranında arttı
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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE aylık yüzde 0.95, ÜFE yüzde 2,67 oranında arttı

53 dakika önce

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE aylık yüzde 0.95, ÜFE yüzde 2,67 oranında arttı, System.String[]
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE aylık yüzde 0.95, ÜFE yüzde 2,67 oranında arttı - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:08 Kaynak: İHA
Ekonomi
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