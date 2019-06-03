Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE aylık yüzde 0.95, ÜFE yüzde 2,67 oranında arttı
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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE aylık yüzde 0.95, ÜFE yüzde 2,67 oranında arttı - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:08 Kaynak: İHA
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