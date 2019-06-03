Mayıs ayı ihracat rakamı

Denizli
İhracatçılar Birliği üyelerince mayıs ayında yapılan ihracat, yüzde 7,31 artışla 244 milyon dolar olduğu bildirildi.
Denizli İhracatçılar Birliği'nde (DENİB) yapılan yazılı açıklamada, Genel Ticaret Sistemi'ne göre Türkiye
ihracatının mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 16 milyar 813 milyon olduğu ifade edildi.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye ihracatının, yüzde 5,4 yükselişle 76 milyar 612 milyon dolara ulaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Denizli ihracatı, mayıs ayında yüzde 9,36 arttı ve 322 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli İhracatçılar Birliği üyelerince mayıs ayında yapılan ihracat, yüzde 7,31 artışla 244 milyon dolar oldu. Bu rakam, Denizli İhracatçılar Birliği'nin kuruluşundan bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat değeri olarak kaydedildi."