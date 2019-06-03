Son Dakika Haberleri: Mayıs ayı ihracat rakamı
Son Dakika Ekonomi Haber

Mayıs ayı ihracat rakamı

57 dakika önce

Denizli İhracatçılar Birliği üyelerince mayıs ayında yapılan ihracat, yüzde 7,31 artışla 244 milyon dolar olduğu bildirildi.

Mayıs ayı ihracat rakamı, System.String[]
Denizli İhracatçılar Birliği üyelerince mayıs ayında yapılan ihracat, yüzde 7,31 artışla 244 milyon dolar olduğu bildirildi.
Denizli İhracatçılar Birliği'nde (DENİB) yapılan yazılı açıklamada, Genel Ticaret Sistemi'ne göre Türkiye ihracatının mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 16 milyar 813 milyon olduğu ifade edildi.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye ihracatının, yüzde 5,4 yükselişle 76 milyar 612 milyon dolara ulaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Denizli ihracatı, mayıs ayında yüzde 9,36 arttı ve 322 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli İhracatçılar Birliği üyelerince mayıs ayında yapılan ihracat, yüzde 7,31 artışla 244 milyon dolar oldu. Bu rakam, Denizli İhracatçılar Birliği'nin kuruluşundan bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat değeri olarak kaydedildi."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:02 Kaynak: AA
Denizli, İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Honaz'da seçimi kazanan CHP'li Yüksel Kepenek, gözyaşlarını tutamadı EİB'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı bini aştı İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 13:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mayıs ayı ihracat rakamı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]