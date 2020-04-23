Mayıs ayı işsizlik ödeneği, hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında mayıs ayı işsizlik ödeneğinin hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldıkları önlemleri kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi. Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık" dedi.

IBAN NUMARALARI 26 NİSAN'A KADAR BİLDİRİLECEK

Bakan Selçuk, hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler."

Bakan Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini, ödemelerin PTT aracılığıyla yapılmaya devam edileceğini belirtti.