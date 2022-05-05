Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34,46 oldu - Son Dakika
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Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34,46 oldu

05.05.2022 10:07
Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34,46 oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

İ(HA)

YORUMLAR
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Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34,46 oldu - Son Dakika


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