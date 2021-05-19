Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması - Son Dakika

Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması

19.05.2021 10:11

Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin tamamında yaz sıcaklarının hakim olmasına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin tamamında yaz sıcaklarının hakim olmasına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına mezra ve yayla yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sıcaksu bölgesinde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yaptı. Çalışma ile Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı olan Tüzek, Kaya, Çarlık ve Yeşildere mezra yolları ulaşıma açıldı.

Yüksek rakımdan dolayı bölgeye yoğun şekilde kar yağdığını ve haziran ayına kadar karların erimediğini belirten İş Makinesi Operatörü Mücahit Hayran, "Yaklaşık bir haftadır bu bölgede kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Çalışmalarımızı tamamlayarak yollarımızı tekrardan ulaşıma açtık. Yaylalara gitmek isteyen vatandaşlarımız bugünden itibaren açılan yollarımızı kullanabilirler" dedi.

Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması
Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması
Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması
Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması
Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması
Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması
Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması
Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması
Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mayıs, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması - Son Dakika


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