Son Dakika Haberleri: Mayıs ayında 4 bin 681 konut haberi yapıldı
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Mayıs ayında 4 bin 681 konut haberi yapıldı

4 dakika önce

Mayıs ayında konut başlığı altında 4 bin 681 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakamın 2019 yılı başından beri 38 bin 176 olduğu görüldü.

Mayıs ayında 4 bin 681 konut haberi yapıldı, System.String[]
Mayıs ayında konut başlığı altında 4 bin 681 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakamın 2019 yılı başından beri 38 bin 176 olduğu görüldü.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, konut satışlarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarında derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz ay Türkiye'de 82 bin 252 konut satıldığı görüldü. Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği il ise İstanbul olurken, 15 bin 895 adet olduğu kaydedildi. İstanbul'un ardından da 8 bin 240 konut satışı ile Ankara gelirken, 5 bin 91 konut satışı ile Antalya'nın üçüncü sıraya yerleştiği saptandı. Buna karşın konut satışının en düşük olduğu iller 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında yabancı uyruklulara satılan konut sayısı da 3 bin 925 olarak kayıtlara geçti.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Sadece geçtiğimiz ay konut başlığı altında 4 bin 681 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakamın 2019 yılı başından beri 38 bin 176 olduğu görüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
Ajans, Ekonomi
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