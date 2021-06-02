Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler - Son Dakika

Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, mayıs ayında en çok habere konu olan 20 ünlü ismi duyurdu. Söz konusu listeye göre; Acun Ilıcalı, rakiplerini fark atarak zirveye yerleşirken onu takip eden isim ise Müge Anlı oldu.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Mayıs ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesini hazırladı.

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ACUN RAKİPLERİNE FARK ATTI

Habermetre'nin açıkladığı raporda; ocak ayında yeni platformu Exxen'i izleyicisiyle buluşturan ve aynı zaman Survivor'un sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı, 6.538 habere konu olarak büyük bir farkla zirveye yerleşti. Yıllardır ATV ekranında program sunan ve cinayetlerin aydınlatılmasında, kayıpların bulunmasında araştırma yapan Müge Anlı, 3.513 haberle listenin 2. sırasında yer aldı.

DEMET AKALIN ÜST SIRALARDA YER ALDI

Star TV ekranında Alişan'la yaptığı programı final yapan ve sonrasında eski dostu Seda Sayan ile tartışma yaşayan Demet Akalın, 3.160 haberle listenin 3. sırasına yerleşti. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan şarkıcı Oğuz Yılmaz da 2.861 habere konu olarak 4. oldu. Listenin 5. sırasında da 1 ayı aşkın süre yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen yer aldı.

SEDA SAYAN ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Star TV'de Demet ve Alişan'ın yerine sabah programı sunacağı için eski dostlarıyla adeta düşman olan ve yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan da 2.508 habere konu olarak 6. sıraya yerleşti. Sayan'ı 2.333 habere konu olan 7. olan Esra Erol takip etti.

ŞEYMA SUBAŞI VE BEREN SAAT İLK 10'A GİRDİ

11 yıllık evliliği ihanet gerekçesiyle tek celsede bitiren şarkıcı Ebru Gündeş de 2.052 habere konu olarak listeye 8. sıradan girdi. Mısırlı sevgilisi ile evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, mayıs ayında 1.987 habere konu olarak 9. oldu. Listenin 10. sırasında ise 1.974 haberle şimdilerde eşi Kenan Doğulu ile tatil yapan Beren Saat yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLER BİRBİRİNİ TAKİP ETTİ

Habermetre'nin verilerine göre; Demet Özdemir bin 937 haberle listenin 11. sırasında, Burcu Biricik bin 527 haberle 12. sırada, Nesrin Cavadzade bin 401 haberler 13. sırada, Seren Serengil bin 392 haberle 14. sırada, Aleyna Tilki bin 262 haberle 15. sırada, İrem Derici 964 haberle 16. sırada, Hadise 703 haberle 17. sırada, Aygün Aydın 570 haberle 18. sırada, Sıla Gençoğlu 437 haberle 19. sırada, Songül Karlı ise 368 haberle listenin 20. sırasında yer buldu.

Acun Ilıcalı, Seda Sayan, Müge Anlı, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:57 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler - Son Dakika Magazin
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