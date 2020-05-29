Mayıs ayında Afyonkarahisar'a kar sürprizi - Son Dakika

Mayıs ayında Afyonkarahisar'a kar sürprizi

Kar sebebi ile beyaza bürünen Kumalar Yaylası yılkı atlarının da adresi oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sebebi ile Kumalar Yaylası beyaza büründü.

Afyonkarahisar genelinde devam eden sağanak yağış Şuhut ilçe merkezinde de devam ederken Başören köyüne bağlı Kumalar Yaylası'nda ise kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süre içerisinde etrafı beyaza bürürken köy halkı ise kar yağışından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her bahar yaz havasında geçen mevsim şartları bu yazı ise yerini kar yağışına bıraktı.

Kumalar Yaylası'nda yılkı atları ise görenleri adeta kendilerine hayran bıraktı. Kumalar Yaylası ayrıca yılkı atlarının da mekanı haline geldi.