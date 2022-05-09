Mayıs ayında Ahlat ilçesine kar yağdı, çocuklar kızaklarıyla sokağa koştu - Son Dakika
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Mayıs ayında Ahlat ilçesine kar yağdı, çocuklar kızaklarıyla sokağa koştu

09.05.2022 08:57

Bitlis'in Ahlat ilçesine Mayıs ayında yağan kar, vatandaşları şaşırtırken çocuklar ise kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.

Bitlis'te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.

KIZAĞINI ALAN SOKAĞA ÇIKTI

İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Köylüler Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşarken çocuklar da yeni kar yağışını fırsat bilerek kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.

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Bitlis, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mayıs ayında Ahlat ilçesine kar yağdı, çocuklar kızaklarıyla sokağa koştu - Son Dakika


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