Mayıs ayında Citroen'den binek ve ticari modellere sıfır faiz fırsatları - Son Dakika
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Mayıs ayında Citroen'den binek ve ticari modellere sıfır faiz fırsatları

13.05.2022 11:03
Mayıs ayında Citroen'den binek ve ticari modellere sıfır faiz fırsatları

Citroen dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobilleri, mayıs ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Citroen dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobilleri, mayıs ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Citroen açıklamasına göre, çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla konfor imkanı sunan 2022 model Citroen C3, hem tüm modellerinde geçerli 40 bin TL için 12 ay 0 faizli kredi seçeneğiyle hem de 365 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroen C4 ise 60 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faiz kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. 6 ileri manuel şanzımanlı, 1.2 litrelik benzinli motora sahip Feel donanımlı Citroen C4 modeli ise 524 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan 2022 model Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 175 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 780 bin TL'den başlayan fiyatlarla Citroen Showroom'larında yeni sahiplerini bekliyor.

Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkanı veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle 498 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla mayıs ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Açıklamaya göre, tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroen Berlingo Kombi de 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Kombivan sınıfında dikkati çeken modüler tasarımlı 2022 model Citroen Berlingo Van, 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri için 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi şeçenekleriyle, Jumpy Van modelleri için ise 100 bin TL 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi kampanyası sunuyor. Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 120 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mayıs ayında Citroen'den binek ve ticari modellere sıfır faiz fırsatları - Son Dakika
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