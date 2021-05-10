Mayıs ayında dağlar beyaza büründü - Son Dakika

Karlı dağlar
Zirvesi karla kaplı kayak merkezi
Kırağı tutmuş çiçekler
Yol kenarında buz tutmuş küçük göletler
Karlı dağlarla birlikte merada otlayan atlar
Kars'ta Mayıs ayında dağlar beyaza büründü
KARS (AA) – Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.
Gece aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düştü. Sabah saatlerinde Allahu ekber, Ağbaba, Küçük Süphan dağları le Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırında bulunan Köse dağı beyaza büründü. Bitkiler kırağı tuttu, küçük su göletleri buzla kaplandı.
Kaynak: AA
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