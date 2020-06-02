Mayıs ayında Denizli'nin ihracatı 164 milyon dolar oldu - Son Dakika

Mayıs ayında Denizli'nin ihracatı 164 milyon dolar oldu

DENİZLİ (İHA) – Ülke ekonomisinin önemli lokomotiflerden Denizli'nin ihracatı Mayıs ayında 164 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında Denizli'nin ihracatı 164 milyon dolar oldu, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Ülke ekonomisinin önemli lokomotiflerden Denizli'nin ihracatı Mayıs ayında 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli İhracatçılar Birliği üyelerince Mayıs ayında yapılan ihracat 126 milyon dolar oldu.


Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Mayıs ayında Avrupa'nın birçok ülkesinde normalleşme adımlarının atılmaya başlanmasıyla birlikte, ertelenen ihracat siparişleri için yeniden görüşmelerin başladığını ifade eden Memişoğlu, " Haziran ayıyla birlikte de, hem ülkemizin büyük ölçüde normalleşme sürecine girmesinin hem de Avrupa genelindeki işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin ihracat taleplerinde ivmelenmeye yol açacağını öngörüyoruz" dedi.


"Satın alma yöneticileri endeksinde iyileşme mevcut"


Satın alma yöneticileri endeksinin (PMI), ekonomide en önemli öncü göstergelerden biri konumunda olduğunu hatırlatan Hüseyin Memişoğlu, "Eşik değer olan 50'nin altındaki ve üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerin gidişatına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Nisan ayında 33,4 olarak gerçekleşen imalat PMI'nin, mayıs ayında 40,9'a yükseldiğini görüyoruz. Böylelikle ekonomik faaliyetlerde nisan ayına kıyasla canlanma yaşandığını ve toparlanma olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.


Covid-19 pandemisi neticesinde, geleneksel pazarlama yöntemlerinde de değişimlerin yaşanması beklendiğini ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Teknolojinin sunduğu fırsatlar, önümüzdeki dönemde dijital pazarlamayı daha da önemli kılacak. Rekabetçilik açısından değerlendirdiğimizde, dijital trendlere ayak uydurabilmenin ve dönüşüm sürecinde yer alabilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mevcut ve alternatif pazarlara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi noktasında, Ticaret Bakanlığımızın yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi. Bu anlamda, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım, e-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteklenecek.Biz de Denizli İhracatçılar Birliği olarak, sanal fuar ve sanal ticaret heyeti organizasyonları konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracatçı firmalarımızın dijital pazarlama süreçlerinden en iyi yararlanmalarının ve yeni düzende güçlü bir şekilde yer almalarının ilimiz ihracatına olumlu katkılar sunacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mayıs ayında Denizli'nin ihracatı 164 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

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