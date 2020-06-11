Mayıs ayında ekonomide en çok ihracat konuşuldu - Son Dakika

Mayıs ayında ekonomide en çok ihracat konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Mayıs ayında ekonomide öne çıkan başlıkları belirledi.

Mayıs ayında ekonomide en çok ihracat konuşuldu, System.String[]
Medya Takip Merkezi (MTM), Mayıs ayında ekonomide öne çıkan başlıkları belirledi. Rapora göre, koronavirüs salgınının ihracat rakamlarını ay boyunca negatif yönde etkilemesi ekonomi gündeminin başlıca konusu oldu.

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz olarak etkileyen koronavirüs salgınının ekonomik yansımalarının Mayıs ayında da sürmesi, ihracatı negatif yönde etkilemeye devam etti. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ihracat Mayıs'ta koronavirüs etkisiyle yıllık yüzde 40.9 düşerek 9 milyar 964 milyon dolar oldu, bu dönemde ithalat yüzde 27.7 düşüşle 13 milyar 406 milyon dolara geriledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mayıs ihracatının yıllık bazda düşmesine rağmen Nisan ayına göre yüzde 10,84 arttığını da belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Mayıs ayının ihracat şampiyonu ise otomotiv oldu. Otomotiv endüstrisi, geçen ay 1 milyar 202 milyon 942 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Otomotiv endüstrisini ise 1 milyar 177 milyon 318 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 840 milyon 203 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. En fazla ihracat artışı ise yüzde 13,4 ile yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti. Mayıs ayı boyunca toplam 70 bin 137 haberde konuşulan ihracat ayın en çok konuşulan ekonomi başlığı oldu. İthalat ise 35 bin 729 haberde yer alarak listenin beşinci sırasında kendine yer buldu. Ay boyunca 56 bin 646 habere konu olan dolar kuru ise aylar sonra ekonomi gündeminin zirvesinden düşerek ikinci sırada yer aldı.

Mayıs ayında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) nispetlerinin tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Söz konusu kararla, kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, avro ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidildi. Döviz ve altın işlemlerinde ödenecek BSMV binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı.

Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat (stopaj) oranı, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak amacıyla yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.Bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlendi. Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranın yüzde 0 olarak uygulanmaya devam etmesi kararlaştırıldı. Ay boyunca yaşanan gelişmelerle birlikte faiz başlığı medyada 23 bin 331 haberde yer aldı.


- İstanbul
Ekonomi, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Mayıs ayında ekonomide en çok ihracat konuşuldu - Son Dakika Ekonomi

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