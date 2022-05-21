Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
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Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

21.05.2022 14:05
Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

- Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olan Ağrı Dağı ile Pamuk Dağı ve Zor Dağlarına kar yağdı, Mayıs ayında dağlar beyaza büründü.

- Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

IĞDIR - Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olan Ağrı Dağı ile Pamuk Dağı ve Zor Dağlarına kar yağdı, Mayıs ayında dağlar beyaza büründü.

Doğu'nun Çıkurova'sı Iğdır'da yaklaşık olarak bir aydır kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı kentte Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Dağlarını kaplayan sislerin ve bulutların çekilmesi ile birlikte dağlara yağan kar örtüsü de gözüktü. Ayrıca Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yer alan birçok köyde de kar yağışı etkili oldu.

Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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Kaynak: İHA

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