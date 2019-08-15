Mayıs ayında işsizlik rekor kırdı

Türkiye'de Mayıs ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1'lik artışla yüzde 12,8'e yükseldi.

Türkiye'de Mayıs ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1'lik artışla yüzde 12,8'e yükseldi. Genç işsizliği ise yüzde 23,3'ü buldu.Türkiye'de işsizlerin oranı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılının Mayıs ayında 4 milyon 157 bin kişi işsiz olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde ülke genelinde işsizlerin sayısı 3 milyon 136 bin olarak açıklanmıştı. Buna göre Mayıs ayı işsizlik oranı bir yılda yüzde 3,1 artarak yüzde 12,8'e yükseldi. Böylece 2010 yılından bu yana tutulan kayıtlardaki en yüksek Mayıs işsizliği gerçekleşti. Bu dönemde en yüksek işsizlik oranı 2017'de yüzde 10,2 olarak kaydedilmişti.



Söz konusu veriler 15 yaş ve üstü kişileri kapsıyor. Sadece 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun değerlendirildiği istatistikte ise işsizlik oranı yüzde 23,3 olarak kaydedildi. Burada da geçen yıla göre yüzde 5,5'lik bir artış söz konusu.



Diğer yandan Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 869 bin kişilik azalmayla 28 milyon 269 bin kişi olarak kaydedildi. İstihdam oranı 2018 Mayıs ayına göre yüzde 2'lik düşüşle yüzde 46,1'e gerilemiş oldu.



Tarım ve inşaatta gerileme



Sektörlere göre sınıflandırıldığında ise, istihdamda en büyük düşüş tarım ve inşaat sektörlerinde gerçekleşti. Mayıs 2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe çalışanların sayısı 307 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışanların sayısı 562 bin kişi azaldı. Mayıs 2018 dönemiyle karşılaştırıldığında istihdam edilenler içinde tarım sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı ise 1,7 puan azaldı.



Kayıt dışında artış



TÜİK ilgili raporunda, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaksızın çalışanların oranının da bir yılda yüzde 0,7 puan artarak yüzde 34,4'e yükseldiğini duyurdu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da yüzde 0,4 yükselerek yüzde 22,8 oldu.



Kamu istihdamında artış



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca derlenen verilere göre kamu istihdamı 2019'un ikinci döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 4 milyon 570 bin kişi oldu.



DW/ET,BK



(c)



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