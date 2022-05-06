Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı - Son Dakika
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Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı

06.05.2022 11:27

Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı Sivas'ta Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve sis şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı

SİVAS - Sivas'ta Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve sis şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ta Mayıs ayının ilk haftalarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı görenleri şoke etti. Hava sıcaklıklarının bir anda sıfırın altına düşmesi ile 2bin 10 rakımlı Geminbeli geçidi, bin 950 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Koyulhisar ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Eğriçimen yaylası beyaza büründü. Çamlıbel geçidinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis ise görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı
Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı
Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı
Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı
Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı
Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı
Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı

YORUMLAR
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Ordu'nun yüksek kesilmelerinde Mayıs ayında kar yağışı Ordu'nun yüksek kesilmelerinde Mayıs ayında kar yağışı Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı - Son Dakika
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