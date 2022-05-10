Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı

10.05.2022 18:20

Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattıVAN Van'ın Çatak ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı

VAN Van'ın Çatak ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

İlçede etkili olan sürpriz kar yağışı şubat ayını aratmadı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi ve dağlar beyaza büründü. Fotoğraf severler yeşil ile beyazın bir arada olduğu manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirirken, merada hayvanlarını otlatan çobanlar ise zor anlar yaşadı. Olumsuz hava şartları nedeniyle çobanlar koyunlarını köye getirmek zorunda kaldı.

Öte yandan, yağan kar ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kanispi Şelalesi'ni de ayrı bir güzelliğe bürüdü.

Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı
Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı
Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı
Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı

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Hisarcık, Çatak, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika
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