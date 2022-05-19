Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü - Son Dakika
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Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü

19.05.2022 21:52
Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde aniden düşmesi kar sürprizini de beraberinde getirdi. Mayıs ayında 12 il adeta beyaza büründü.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında yaylalarda 19 Mayıs'ta kar sürprizi yaşandı. Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar yağışı görüldü. 19 Mayıs tarihinde kar sürprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü

RİZE'DE SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Rize'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. Çamlıhemşin ilçesinde 1850 rakımlı Badara Yaylası'nda yaşayanlar da mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştı. Yaylada bulunanlar o anları cep telefonları ile kayda aldı.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü

TRABZON BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Trabzon'da ise yüksek kesimli yaylalar yağan kar nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylalar da kar yağışı gün boyu aralıklarla etkili oldu.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü

DÜZCE'DE DE KAR SÜRPRİZİ VARDI

Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası'nda da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışını cep telefonu ile görüntüleyen Mehmet Albayrak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda lapa lapa kar yağıyor. Yer Sinekli Yaylası" diyerek, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü

GÜMÜŞHANE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gümüşhane'de havaların aşırı soğumasıyla birlikte yüksek kesimler yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Özellikle Kürtün ve Torul ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından başta Kazıkbeli, Erikbeli, Güvende ve Çeğel yaylaları olmak üzere Camiboğazı, Zigana'nın yüksek kesimleri yeniden beyaz örtüyle buluştu.

Alçak kesimlerde yağmur yağışının yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kar yağışına dönerken, yaylalarda yaşayan vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. Kar yağışı nedeniyle alçak kesimlerde de zirai don tehdidi baş gösterirken yağışın etkisini bu gece boyunca devam ettirmesi bekleniyor.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü

TOKAT'TA DA ETKİLİ OLDU

Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, yaylaların bulunduğu bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Mayıs ayının son günlerinde yağan karla bölge kısa sürede beyaza büründü.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü

ORDU'NUN YÜKSEKLERİ DE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Ordu'nun Akkuş ilçesinin bazı mahalle ve yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü

AMASYA'DA KARDAN NASİBİNİ ALDI

Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün 1500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı tipi şeklinde yağarken, yaylada yeşil alanlar beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR'DA YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI

Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı ile Hocalar ilçesi Kocagöl köyü Burgaz dağlarında sabah erken saatlerde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının 1 derecelere kadar düşmesinin ardından kar yağışına dönüştü. Bölge sakinleri 19 Mayıs'ta kar yağışını görür görmez cep telefonlarına sarılarak yağış sürprizini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLDU

Bolu'da hava sıcaklığı, bugün sabah saatlerinden itibaren aniden düştü. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Koçumlar Yaylası, Seviller Yaylası, Gerede Hacıveli Yaylası ve Sarıalan Yaylası başta olmak üzere birçok yerde kar yağışı etkili oldu. Yaylalarda bulunanlar, manzarayı görüntüleyip, sosyal medyada paylaşırken, mayısta kara şaşırdıklarını yazdı.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü

KARABÜK'TE DE KAR ETKİLİ OLDU

Karabük'te, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bölgede yaşayanlar, Mayıs ayının sonlarına doğru yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezi ile Ovacık İlçesinin yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı. Hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü Ovacık'ın Beydilli köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Orhan Demir, kar yağışı sürprizi ile karşılaştı. Cep telefonunun kamerasıyla kayda girip kar yağışını kayıt altına alan Demir, "Şaka değil gerçek. 5. ayın 19'u. Kar yağmaya başladı" diyerek o anları sosyal medyasından takipçileri ile paylaştı.

Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle 12 il beyaza büründü
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Doğu Karadeniz, Karabük, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

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