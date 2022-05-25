Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi - Son Dakika
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Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi

25.05.2022 10:12

Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi Erzurum'un Horasan ve Oltu, Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi kırsalda hayatı olumsuz olarak etkiliyor.

Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ve Oltu, Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi kırsalda hayatı olumsuz olarak etkiliyor.

Horasan ilçesine bağlı Çamlıkale Mahallesi'nde ve Oltu'nun Dümbüllü deresindeki Nügürcük köyünde Mayıs ayında yoğun Kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Haziran ayına girilmesine sayılı günler kalmasına rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köy sakinlerinden Sinan Şen meraya çıkardıkları hayvanların kar yağışı ile zorluk yaşayacağını ifade etti. Şen, "Mayıs ayında bu kadar yoğun kar yağışının olmasını şaşkınlıkla karşıladım" dedi.

Öte yandan vatandaşlar yüksek kesimlerde kalınlığının 7 santimetreye kadar ulaşan kar yağışını ellerindeki telefonlar ile kayıt altına aldılar.

Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi
Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi
Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi
Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi
Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi
Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi

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Kaynak: İHA

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