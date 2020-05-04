Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan'da TÜFE aylık %0,85, yıllık %10,94 arttı. Nisan ayında 12 aylık TÜFE ise %12,66 oldu. Buna göre, Nisan ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %12,66 oldu.
- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
- Zam oranı: %12,66
- Zam bedeli: 126 lira
- Zamlı kira bedeli: 1.126 lira
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.239 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.351 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.464 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.577 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1689 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.802 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.915 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.027 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.140 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.253 lira