Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı - Son Dakika

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

Mayıs ayında Türkiye'de yabancılara 860 adet konut satılırken, ülke uyruklarına göre en çok konut 209 adetle İranlılara satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında Türkiye genelinde konut satışları yıllık bazda %44,6 düşerken, toplam konut satışı 50 bin 936 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %78,1 azalarak 860 oldu. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 azalarak 12 bin 598 oldu.

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

YABANCILARDAN EN ÇOK KONUT SATIŞI İRANLILARA YAPILDI

Konut satışları yabancılar bazlı incelendiğinde Mayıs ayında Türkiye'den en çok konutu İranlılar aldı. İranlılar geçtiğimiz ay 209 adet konut satın aldı. İranlıları 143 konutla Iraklılar, 48 konutla Afganistanlılar, 46 konutla Çinliler, 42 konutla Azerililer takip etti.

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

YABANCILAR EN ÇOK İSTANBUL'DAN KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları iller bazında incelendiğinde ise ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 11:48 

Son Dakika Ekonomi Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı - Son Dakika Ekonomi

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