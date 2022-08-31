Twitter Circle kullanıma sunuldu! Nasıl kullanılır?

Son yıllarda kullanıcıların gizlilik ve güvenliği konusunda çok daha fazla adım atmaya başlayan Twitter sadece belirli bir kitleye yönelik paylaşımlar yapmaya izin vermiyordu. Yani profilinizdeki paylaşımlar herkes tarafından görülebiliyordu. Oysa ki, Facebook'ta yaptığınız bir paylaşımı kimin göreceği tamamen sizin elinizde. Twitter Circle özelliği ile benzer bir yapıya geçiş yaptı.

Twitter Circle özelliği herkesin kullanımına açıldı!

Mayıs ayından bu yana test edilen Circle özelliği, Instagram'daki yakın arkadaşlarım özelliğine benziyor desek yanlış olmaz. Belirlediğiniz listede yer almayan kişiler yaptığınız paylaşımları göremiyor. Şu anda herkesin kullanımına sunulan Circle ile listenize en fazla 150 kişi ekleyebiliyorsunuz.

Ancak ilerleyen dönemde bu sayının artma ihtimali yüksek. Bu özelliği kullanarak attığınız tweet'lerin yanında "Yalnızca Twitter Circle listesindeki kullanıcılar bu tweet'i görebilir" şeklinde bir bilgilendirme yer almakta. Böylece listenizdeki kullanıcı, ona özel olduğunu anlayabiliyor.

Instagram Yakın Arkadaşlar özelliği Twitter'a geldi!

Circle özelliği nasıl kullanılır?

Bu özelliği kullanmak için tweet atmadan önce sol üst kısımdaki "Herkes" seçeneğine tıklayarak Circle veya Twitter Çevresi'ni seçmek, listeye yeni kişiler eklemek ve o şekilde tweet göndermek yeterli.

Peki siz Circle özelliğini beğendiniz mi? Sizce gerekli bir özellik miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.