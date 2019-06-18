Mayıs ayının haber şampiyonu 'dolar'
2 saat önce
– Mayıs ayında 191 bin 765 habere konu olan dolar kuru, geçtiğimiz ay ekonomi dünyasının en fazla konuştuğu konu arasında zirvedeki yerini aldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:42 Kaynak: DHA
– Mayıs ayında 191 bin 765 habere konu olan dolar kuru, geçtiğimiz ay ekonomi dünyasının en fazla konuştuğu konu arasında zirvedeki yerini aldı.
Ekonomi Gazetecileri Derneği için Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından yapılan araştırmada mayıs ayının en çok konuşulan ekonomi başlıkları belirlendi. Dolar kuru, istihdam, ihracat ve vergi konuları listenin üst sıralarında yer aldı. Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanması ise ekonomiyi etkileyen konular arasındaydı.
Raporda 191 bin 765 haberde ele alınan dolar kuru, mayıs ayında ekonomi dünyasında en çok konuşulan konuların başında geldi. İhracat 90 bin 239 haberle doları takip ederken, işsizlik 28 bin 813 haber ile on birinci sırada yer aldı.
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