Mayıs ayının ilk Kabine Toplantısı bugün: Gündem "1 milyon Suriyelinin dönüşü" - Son Dakika
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Mayıs ayının ilk Kabine Toplantısı bugün: Gündem "1 milyon Suriyelinin dönüşü"

09.05.2022 07:58

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda son günlerin en tartışılan gündem maddesi olan Suriyeli sığınmacılar ile kaçak göçmenlerin durumunun ele alınması planlanıyor.

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 15.30'da başlayacak olan toplantıda ülke için kritik öneme sahip konular ele alınacak.

1 MİLYON SURİYELİNİN ÜLKESİNE DÖNÜŞÜ GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda ilk olarak sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Ayrıca 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi, projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

EKONOMİDEKİ GİDİŞAT ELE ALINACAK

Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak. Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna- Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklayacak.

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Son Dakika Güncel Mayıs ayının ilk Kabine Toplantısı bugün: Gündem '1 milyon Suriyelinin dönüşü' - Son Dakika


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