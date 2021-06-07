Mayıs ayının uçak kargo ve yolcu trafiği açıklandı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında 5 milyon 568 bin 364 yolcu havayolunu kullandı.

DHMİ, Mayıs ayı yolcu ve kargo rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 38 bin 668, dış hatlarda 25 bin 160'a ulaştı. Mayısta üst geçişler ile birlikte toplam 82 bin 120 uçak trafiği gerçekleşti.

Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 121 bin 536, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 438 bin 433 oldu. Böylece mayısta direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 568 bin 364 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; mayıs ayında iç hatlarda 38 bin 750 ton, dış hatlarda 186 bin 696 ton, toplamda ise 225 bin 446 ton oldu.

İstanbul Havalimanı'nda mayıs ayında 1 milyon 825 bin 233 yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'na mayıs ayında 16 bin 444 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 3 bin 905 uçuş, dış hatlarda 12 bin 539 uçuş gerçekleşti. Havalimanında mayısta iç hatlarda 491 bin 249, dış hatlarda 1 milyon 333 bin 984 olmak üzere toplamda 1 milyon 825 bin 233 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'na ise mayısta 3 bin 364 uçak iniş kalkış yaptı. Böylece bu iki havalimanında toplam 19 bin 808 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu.

5 AYDA YAKLAŞIK 30 MİLYON YOLCU HAVA YOLU İLE SEYAHAT ETTİ

5 aylık (ocak-mayıs) dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 223 bin 824, dış hatlarda 109 bin 261 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 467 bin 160 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 18 milyon 496 bin 492, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 912 bin 735 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 29 milyon 433 bin 199 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 198 bin 240 ton, dış hatlarda 860 bin 448 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 58 bin 688 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda beş aylık sürede, 80 bin 910 uçak ve 9 milyon 416 bin 756 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 15 bin 649 uçak oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı ise 96 bin 559 oldu.

(Tuncer Cengiz/İHA)