Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor - Son Dakika
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Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor

10.05.2022 13:50

Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor

VAN - Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, ilçeye giderken aracının kayması sonucu kar kütlesine çarpmaktan son anda kurtuldu.

Geçtiğimiz haftadan bu yana belli aralıklarla Van ve çevresinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle birlikte Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçdi'nde sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, ilçeye giderken aracının kayması sonucu kar kütlesine çarpmaktan son anda kurtuldu.

Başkan Sabırlı, "Bu gün 10 Mayıs, şuan Bahçesaray Kartabet Geçidi'ndeyiz. Araçlar yokuşu çıkıp inmekte sıkıntı yaşıyor. Bahar geldi diye kışlık lastikleri çıkardık. Yazlık lastikler ile de büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah kazasız belasız ilçeye varırız" dedi.

Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor
Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor
Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor
Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor

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Bahçesaray, Mayıs, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor - Son Dakika
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