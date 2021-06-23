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Dönmez:  Ertuğrul Gazi, Hatay ve Osmaniye'nin 1 yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek - Son Dakika

Dönmez:  Ertuğrul Gazi, Hatay ve Osmaniye'nin 1 yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek

23.06.2021 11:27
Dönmez:  Ertuğrul Gazi, Hatay ve Osmaniye'nin 1 yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek, System.String[]

Dönmez: Ertuğrul Gazi, Hatay ve Osmaniye'nin 1 yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecekENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cuma günü Hatay'da Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin açılışını...

Dönmez:  Ertuğrul Gazi, Hatay ve Osmaniye'nin 1 yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cuma günü Hatay'da Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin açılışını gerçekleştireceklerini belirterek, "Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon metreküp doğalgaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye'nin bir yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek" dedi.

Bakan Dönmez, Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen 'Enerji ve Maden Şurası'na katıldı. Bakan Dönmez, son 10 yılda madencilik sektörünün gayri safi yurt içi hasılaya sağladığı katkının 4 kat artışla yaklaşık 11-12 milyar TL'den 46,7 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi. 2020'de pandemi nedeniyle birçok sektörün büyük oranlarda daralma yaşadığını belirten Dönmez, "Madencilik Covid-19 salgınından en az etkilenen sektörlerden biri oldu. 2019'a göre maden ihracatımız, 2020 yılında yüzde 1 gerileyerek 4,27 milyar dolar oldu. Yine de bu yüzde 1'lik düşüşe rağmen, toplam ihracatımız içerisinde madenciliğin payı bir önceki yıla göre yüzde 2,39'dan yüzde 2,52'ye yükseldi. Dönemin şartlarını düşündüğümüzde sektörün bu tür zorlu durumlar karşısında bile gücünü koruyabildiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız ise 2,3 milyar oldu. Madencilik sektörümüzün toplam ihracatımız içerisindeki payı ise yüzde 2,5. Ancak toplam ihracatımızın yüzde 75'ini sağlayan 6 temel sektöre girdi sağlıyor. Madencilikte kaynak ve teknoloji odaklı bir iş süreci izliyoruz. Sektörümüzün gelişimi için sektör temsilcilerimizle yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz. Kamu olarak gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.

'TÜRK BAYRAĞINA SAHİP FSRU GEMİMİZ OLACAK'Bakan Dönmez, 'enerjide arz güvenliği, enerji teknolojilerinde yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalar' diyerek Milli Enerji ve Maden Politikasının ana hatlarını çizdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda önce doğalgazda kaynak çeşitliliğimizi LNG ve FSRU projelerimizle destekleyerek artırdık. Böylece, doğalgaz arz güvenliğimizi teminat altına alarak eski Türkiye'nin kronikleşen 'vanalar kapanacak mı?' sorununu tarihin tozlu sayfalarına hapsettik. Bu amaçla ülkemize kazandırdığımız Ertuğrul Gazi FSRU gemimiz gibi vizyon gerektiren adımlarla da bu güveni daha fazla perçinledik. Ertuğrul Gazi'yle ilgili olarak bir parantez açmak istiyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz. Gemimiz bu yılın nisan ayında Hatay'a demir atmıştı. Ertuğrul Gazi'nin yerinde daha önce BOTAŞ'a ait başka bir kiralık FSRU gemisi vardı. Şimdi onu göndereceğiz. Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon metreküp doğal gaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye'nin bir yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."'REKOR KIRDIK'

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin geleceğine damga vuracağını belirterek, "2021'de yenilenebilir enerjide birçok rekor da kırmayı başardık. 2021'in ilk beş ayında devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 96,8'i yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Mayıs ayında ise güneşimiz çok daha enerjik parladı. Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 GWh elektrik üreterek aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık. Yine aynı dönemde, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 5,8'e yükselerek aylık bazda en yüksek orana ulaştı. Başka bir ifadeyle mayısta güneşimiz rekorlarla parladı" ifadesini kullandı.

Dönmez:  Ertuğrul Gazi, Hatay ve Osmaniye'nin 1 yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek

Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dönmez:  Ertuğrul Gazi, Hatay ve Osmaniye'nin 1 yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek - Son Dakika


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