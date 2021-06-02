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Mayısta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleşti - Son Dakika

Mayısta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleşti

02.06.2021 15:16
Mayısta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleşti, System.String[]

Kimyevi maddeler ve mamulleri, mayıs ayında 2 milyar 130 milyon 883 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri, mayıs ayında 2 milyar 130 milyon 883 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kimyevi maddeler ve mamulleri geçen ay 2 milyar 130 milyon 883 bin dolarlık ihracata imza attı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü 1 milyar 881 milyon 518 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 744 milyon 969 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yüzde 134 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda nisanda 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 77,4 artışla 12 milyar 616 milyon 181 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 32,3 yükselişle 2 milyar 83 milyon 736 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,3 pay alan madencilik grubunda da yüzde 101,4 artışla 548 milyon 710 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

-En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 405 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 149 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 105 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok artırılan ülkeler ise 545 milyon dolarlık artışla Birleşik Krallık, 486 milyon dolarlık artışla Almanya ve 450 milyon dolarlık artışla İspanya oldu.

Mayıs ayında, ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracatı yüzde 71 artışla, 6,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,2 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının, mayıs ayı ihracatındaki payı ise, yüzde 55,8 oldu.

Mayıs ayında, diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,6 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya ise 1,3 milyar dolarlık; ihracat gerçekleştirildi.

Mayısta, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla yüzde 72 artışla 6 milyar 577 milyon dolarla İstanbul, yüzde 104 artışla 1 milyar 174 milyon dolarla Bursa, yüzde 81 artışla 1 milyar 128 milyon dolarla Kocaeli oldu.

En dikkati çekici artışlar yüzde 413 artışla 27 milyon dolara ulaşan Rize, yüzde 241 artışla 41 milyon dolar ihracat yapan Osmaniye ve yüzde 215 artışla 37 milyon dolarlık ihracata imza atan Çorum olarak gerçekleşti.

-İhracat ailesine bin 210 yeni firma katıldı

İhracat ailesine yeni katılımlar her ay olduğu gibi mayısta da hız kesmedi. Bin 210 firma, mayıs ayında ilk kez ihracat yaptı. İhracata yeni başlayan bu firmalar, mayıs ayında 60,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı 7 bin 577'ye ulaştı. Bu firmalar toplamda 773 milyon dolar ihracat yaptı. Genel tabloya göre ise ay içerisinde toplam 39 bin 501 firma ihracat gerçekleştirdi. Mayısta, miktar bazında ihracat ise; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 37,1 artarak, 14,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

Son dönemde avro/dolar paritesindeki artış, ihracata pozitif yansıdı. Mayıs ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 695 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 179 ülkeye toplam 4,75 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 335 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.İhracat ailesi, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 MAYISSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20202021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)2019 - 20202020 - 2021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)
I. TARIM1.575.4982.083.73632,312,623.147.30326.050.97412,513,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.047.8681.313.30625,38,015.534.19917.189.90410,78,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 498.475617.47723,93,76.787.6267.781.70514,64,0
Yaş Meyve ve Sebze 158.687201.26726,81,22.411.6832.993.42624,11,5
Meyve Sebze Mamulleri 99.999144.89344,90,91.573.3431.761.09411,90,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 74.239105.20341,70,61.350.4761.457.9668,00,8
Fındık ve Mamulleri 119.976148.11623,50,92.196.7571.960.423-10,81,0
Zeytin ve Zeytinyağı 19.92019.503-2,10,1262.828262.459-0,10,1
Tütün 69.65962.161-10,80,4855.052840.959-1,60,4
Süs Bitkileri ve Mam.6.91414.685112,40,196.436131.87136,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER160.820266.19665,51,62.331.5652.726.71916,91,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller160.820266.19665,51,62.331.5652.726.71916,91,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ366.810504.23537,53,15.281.5396.134.35116,13,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri366.810504.23537,53,15.281.5396.134.35116,13,2
II. SANAYİ7.112.98112.616.18177,476,6124.666.073145.950.82817,175,5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER547.3511.091.65599,46,610.772.25813.187.92722,46,8
Tekstil ve Hammaddeleri368.573745.069102,14,56.977.6078.673.19424,34,5
Deri ve Deri Mamulleri 61.556101.03364,10,61.452.0981.442.395-0,70,7
Halı 117.222245.553109,51,52.342.5543.072.33831,21,6
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.180.6622.130.88380,512,918.984.61120.740.1939,210,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.180.6622.130.88380,512,918.984.61120.740.1939,210,7
C. SANAYİ MAMULLERİ5.384.9689.393.64374,457,094.909.204112.022.70718,058,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 835.9791.303.73656,07,915.696.25919.127.98921,99,9
Otomotiv Endüstrisi1.202.3501.881.51856,511,426.237.41128.803.0719,814,9
Gemi ve Yat58.163136.103134,00,81.018.8921.419.87539,40,7
Elektrik Elektronik668.9051.107.06765,56,710.380.87112.825.65523,66,6
Makine ve Aksamları430.828736.19670,94,57.277.0048.449.15116,14,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 497.665938.84688,75,77.646.7009.734.06927,35,0
Çelik813.8391.744.969114,410,612.354.62514.964.29621,17,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri250.126385.18254,02,33.409.2834.161.83022,12,2
Mücevher230.640490.487112,73,03.939.0054.377.62311,12,3
Savunma ve Havacılık Sanayii112.402170.34751,61,02.435.5872.643.8408,61,4
İklimlendirme Sanayii277.944487.66875,53,04.408.8425.395.03422,42,8
Diğer Sanayi Ürünleri6.12511.52488,10,1104.725120.27314,80,1
III. MADENCİLİK272.471548.710101,43,34.036.6595.053.33825,22,6
Madencilik Ürünleri272.471548.710101,43,34.036.6595.053.33825,22,6
T O P L A M (TİM*)8.960.95015.248.62870,292,5151.850.035177.055.13916,691,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı996.5901.231.58223,67,513.852.21816.211.91317,08,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI9.957.54016.480.21065,5100,0165.702.253193.267.05316,6100,0

İhracat, dolar, Mayıs, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mayısta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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