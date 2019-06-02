Son Dakika Haberleri: Mayısta en fazla sigaranın fiyatı arttı
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Mayısta en fazla sigaranın fiyatı arttı

1 saat önce

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 22,22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar oldu.

Mayısta en fazla sigaranın fiyatı arttı, System.String[]
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 22,22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:48 
İstanbul, Ekonomi
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