Mayısta en fazla sigaranın fiyatı arttı
1 saat önce
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 22,22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:48
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul
'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 22,22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar oldu.
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında
İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı!
Erdoğan: Burası İstanbul, diğer adıyla İslambol ama Konstantinapol olarak görmek isteyenler var
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu