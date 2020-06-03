Mayısta fiyatı en fazla artan ürün çilek, en çok düşen sivri biber - Son Dakika

Mayısta fiyatı en fazla artan ürün çilek, en çok düşen sivri biber

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 40,87 ile çilekte gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51,37 ile sivri biber oldu.

Mayısta fiyatı en fazla artan ürün çilek, en çok düşen sivri biber, System.String[]

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 40,87 ile çilekte gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51,37 ile sivri biber oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta çilekteki fiyat artışını yüzde 27,19 ile havuç, yüzde 13,29 ile elma izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,26 ile çocuk tişörtü, yüzde 11,94 ile çocuk elbisesi, yüzde 11,56 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 11,15 ile kadın gömleği, yüzde 10,98 ile yumurta, yüzde 10,9 ile muz, yüzde 10,73 çocuk pantolonu yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 51,37 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 40,53 ile dolmalık biber, yüzde 36,83 ile sarımsak, yüzde 35,48 ile kuru soğan, yüzde 34,14 ile taze fasulye, yüzde 22,54 ile patates, yüzde 14,98 ile salatalık, yüzde 9,81 ile parfüm izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların değişim oranları şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı
Çilek40,87
Havuç27,19
Elma13,29
Çocuk tişörtü13,26
Çocuk elbisesi11,94
Şehirlerarası otobüs ücreti11,56
Kadın gömleği 11,15
Yumurta10,98
Muz10,90
Çoçuk pantolonu10,73
Erkek berber ücreti9,78
Çocuk gömleği

9,72
LPG (araba tüpü dolum) ücreti9,66
Mercimek9,60
Benzin9,45
Kuru fasulye9,30
Çocuk eşofmanı7,44
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi)6,46
Tavuk eti6,32
Elektrikli saç bakım aletleri5,50
Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı
Kuru üzüm-0,41
Su faturası-0,54
Mayonez-0,54
Zeytinyağı-0,56
Krem peynir-0,74
Ayran-0,76
Tek kişilik yatak-1,25
Kıvırcık-4,42
Kabak-4,96
Yeşil soğan-5,10
Cilt ve vücut ürünleri-6,28
Limon-7,59
Parfüm-9,81
Salatalık-14,98
Patates-22,54
Taze fasulye-34,14
Kuru soğan-35,48
Sarımsak-36,83
Dolmalık biber-40,53
Sivri biber-51,37

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mayısta fiyatı en fazla artan ürün çilek, en çok düşen sivri biber - Son Dakika Ekonomi

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