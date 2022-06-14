Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı - Son Dakika
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Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı

14.06.2022 11:11
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı

Türkiye genelinde mayıs ayı yağışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Türkiye genelinde mayıs ayı yağışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Mayıs 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemi uzun yıllar mayıs ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 52,7 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl mayısta metrekareye 21,6 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 44,1 kilogram oldu.

Yağışlarda normaline göre yüzde 16 azalma, geçen yıl mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Marmara Bölgesi, son 24 yılın en düşük mayıs ayı yağışını aldı.

Bölge genelinde normaline göre en fazla artış yüzde 40 ile Güneydoğu Anadolu, en fazla azalma ise yüzde 61 ile Marmara bölgelerinde gerçekleşti. Marmara Bölgesi, son 24 yılın en düşük mayıs ayı yağışını aldı.

Yağışlar, Akdeniz ve Ege bölgelerinin batı kesimlerinde, Marmara'nın güneyi ve Ankara çevrelerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azalırken, azalma oranının Aydın, Muğla, İzmir, Manisa ve Balıkesir çevrelerinde yer yer yüzde 80'lerin üzerine çıktığı görüldü. Normallerine göre uzun zamandır yağış azlığı gösteren Şanlıurfa çevrelerinde ise mayıs ayında yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

İl genelinde en fazla yağış, metrekareye 97 kilogram ile Rize'de, en az yağış ise 9,3 kilogram ile Balıkesir'de kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı mayıs ayında Türkiye genelinde ortalama 9,6 gün olarak gerçekleşti. Doğu Anadolu'nun doğusu, Giresun, Rize, Erzurum çevrelerinde 15 günün üzerinde yağışlı gün görülürken, Marmara Bölgesi'nin güneyi, Ege Bölgesi kıyı kesimi, Antalya, Edirne, Çanakkale çevrelerinde 5 günün altında gözlendi.

Bölgelere göre mayıs ayı yağışları

Marmara Bölgesinde mayıs yağışı metrekareye 17,5 kilogram olarak hesaplandı. Uzun yıllar ortalaması 45,1 kilogram, geçen yıl mayıs ayı yağışı 44,5 kilogram oldu. Bölgede yağışlar, normaline ve 2021 yılı mayıs ayı yağışına göre yüzde 61 azaldı.

Ege Bölgesinde ise mayıs ayı yağışı metrekareye 20,9 kilogram, normali 44,8 kilogram ve geçen yılın mayıs yağışı 6,9 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 53 azalma, 2021 Mayıs yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gözlendi.

Mayıs ayı yağışı metrekareye 36,4 kilogram, normali 43,9 kilogram ve geçen yılın mayıs ayı yağışı 6,9 kilogram olarak hesaplanan Akdeniz Bölgesinde ise yağışlar normaline göre yüzde 17 azalırken, geçen yılın yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı.

İç Anadolu Bölgesi'nin mayıs ayı yağışı ise metrekareye 37,5 kilogram olarak kaydedildi. Normali 50,2 kilogram ve 2021 yılı mayıs ayı yağışı 14,8 kilogram oldu. Bölgede yağışlar normaline göre yüzde 25 azaldı, geçen yılın mayıs ayına göre 100'den fazla artış gerçekleşti.

Mayıs ayında Karadeniz Bölgesinde ise metrekareye 59 kilogram yağış düştü. Normali 62,2 kilogram ve 2021 Mayıs yağışı 47,6 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 5 azalma, 2021 Mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 24 artış meydana geldi.

Doğu Anadolu Bölgesinde de mayıs yağışı 68,1 kilogram, normali 65,3 kilogram ve geçen yıl mayıs yağışı 22,4 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 4, geçen yılın mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mayıs ayı yağışı metrekareye 56,6 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışların normali metrekareye 40,4 kilogram ve 2021 Mayıs ayı yağışı 6,1 kilogram oldu. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 40, 2021 yılı mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.

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Kaynak: AA

Marmara, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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