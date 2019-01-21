Son Dakika Haberleri: Mayk'ın Kar Keyfi

Mayk'ın Kar Keyfi

38 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde restoran işleten Arif Tarınç'ın 3 yaşındaki Rus finosu cinsi 'Mayk' isimli köpeğinin, ilk kez gördüğü karda heyecan içinde oynaması, kameralara yansıdı.

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde restoran işleten Arif Tarınç'ın 3 yaşındaki Rus finosu cinsi 'Mayk' isimli köpeğinin, ilk kez gördüğü karda heyecan içinde oynaması, kameralara yansıdı.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde bulunan, Dağmarmara bölgesindeki kırsal mahallelerde kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Güney Mahallesi yakınlarında yolda kalan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı. Mağdurlar, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de desteğiyle, traktörlerle ya da iş makineleriyle kurtarıldı. Kar yağışının ardından güneşin bir ara yüzünü göstermesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Restoran işletmesi sahibi Arif Tarınç'ın sahibi olduğu 3 yaşındaki 'Mayk' isimli Rus finosu cinsi köpek, yaklaşık 30 santimetreyi bulan karda oynadı. Köpeğin kar sevinci kameralarla kaydedildi. Tarınç, "Köpeğimiz hayatında ilk defa kar görünce ne yapacağını şaşırdı. Onunla birlikte biz de keyifli anlar yaşadık" dedi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:29 Kaynak: DHA

Manisa, Turgutlu, Kar, 3. Sayfa, Güncel
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