"Maylo Resim Şöleni" sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Maylo birlikteliğinin 10. yılı, "Maylo Resim Şöleni" sergisiyle kutlandı.

TEGV'den eğitim desteği alan öğrencilerin "Hayalinizdeki dünya nasıl bir yer?" temalı resimleriyle katıldığı sergi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı.

Etkinlikte konuşan TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Özalp Birol, sanatın çok önemli bir işlevi olduğuna dikkati çekerek, sanatın hayal eden, sorgulayan ve merak eden bireylerin yetişmesi için çok önemli bir alan olduğunu söyledi.

Birol, yarışmaya katılan bütün çocukları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Yaratı unsurunu önemsemek lazım. Bunu besleyen en önemli bir diğer unsur olan kültür ve sanatı da çok önemsemek lazım. Bu programlar birbirlerine sağladığı sinerjiyle büyürler, yürürler. Günün sonunda bir bakarsınız içimizden bir çocuğumuz çıkmış dünya ölçeğinde bir yazılım yapmış ve aklımıza hayalime gelmeyecek kadar ekonomimize destek olmuş."

" Çorlu'da bir eğitim birimi açılışımız olacak"

Lila Group Üst Yöneticisi Alp Öğücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre ve eğitim konularında birçok destek verdiklerini belirterek, "TEGV ile iş birliğimizin 10. yılı. Dolayısıyla bu yıl bizim için önemli. Bu da etkinliklerimizin başlangıcı, arkasından birkaç ay içinde Çorlu'da bir eğitim birimi açılışımız olacak. Ürünlerinin üzerinde destek kampanyaları ve oradan elde edilen gelirlerin TEGV'e aktarıldığı projeler üzerinde çalıştık, bunlarda çok yakın zamanda hayata geçecek." ifadelerini kullandı.

Öğücü, TEGV'in misyonunu Türkiye'nin sınırları içinde her yere eşit eğitim fırsatı götürmek olduğuna işaret ederek, TEGV'in eğitim birimlerinin gelir seviyesi daha düşük olan bölgelerde yer aldığını ve bu sebeple de desteklerine devam edeceklerini dile getirdi.

"Dünyamızı temiz tutalım, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakalım"

Sergide eseri yer alan öğrencilerden Muhammed Gözüaçık, çizdiği resimde barışın ve savaşın hakim olduğu iki farklı dünyayı göstermeyi amaçlağını belirterek, İstanbul'da Galata Kulesi'nden çok etkilendiğini söyledi.

Helin Bozak ise gelecekte temiz bir dünyada yaşamak istediğini, bunun farkına varılması için resim çizdiğini vurgulayarak, "Dünyamız biraz daha temiz olsa daha güzel olurdu. Resmimde de çöp kutuları yaptım, pillere çarpı attım ki onları pil kutularına atsınlar. Dünyamızı temiz tutmak için çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Geri dönüştürülebilecek eşyaları da geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Dünyamızı temiz tutalım, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakalım." diye konuştu.

İstanbul'a ilk kez geldiğini söyleyen Bozak, çok eğlendiğini ve büyüyünce savcı olmak istediğini ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, TEGV'den eğitim desteği alan öğrencilerin katıldığı etkinlikte, 28 çalışma, seçici kurul tarafından sergilenmeye layık görüldü. Proje kapsamında, resimleri sergilenen 28 çocuk, aileleriyle birlikte İstanbul'a gelerek, tarihi mekanları ve müzeleri gezdi.

TEGV ve Maylo birlikteliğinin 10. yılında, farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Lila Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, Lila Group Üst Yöneticisi Alp Öğücü, TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Özalp Birol, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, oyuncu Ali Sunal ve Pelin Karahan gibi isimlerin yanı sıra sergide eseri sergilenen öğrenciler ve aileleri katıldı.