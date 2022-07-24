Maymun Çiçeği Alarmı - Son Dakika
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Maymun Çiçeği Alarmı

24.07.2022 16:53

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeği virüsünü küresel acil durum ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeği virüsünü küresel acil durum ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bugün gerçekleşen toplantıda 70'den fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünün küresel bir acil durum olarak nitelendirildiğini belirterek, virüsün daha fazla ülkede yayılabileceği konusunda uyardı. Geçtiğimiz perşembe günü Dünya Sağlık Örgütü'nün Acil Durum Komitesi'nin maymun çiçeği virüsüyle ilgili yaptığı toplantının ardından bugün açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 75 ülkede 16 binden fazla maymun çiçeği vakasının rapor edildiğini ve salgının bir sonucu olarak şimdiye kadar 5 can kaybının meydana geldiğini belirtti. Tedros yaptığı açıklamada, "Bir ay önce, maymun çiçeği salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumunu temsil edip etmediğini değerlendirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında Acil Durum Komitesini toplamıştım. Farklı görüşler dile getirilirken, komite maymun çiçeği virüsünün o tarihte uluslararası düzeyde halk sağlığı acil durumunu temsil etmediğine karar vermişti. Ancak o zamandan beri, salgın büyümeye devam etti. ve şu anda 75 ülke ve bölgede 16 binden fazla rapor edilmiş vaka ve 5 ölüm meydana geldi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maymun Çiçeği Alarmı - Son Dakika

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