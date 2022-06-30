Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de de ortaya çıktı: İlk vaka 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği olan kişide tespit edildi - Son Dakika
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Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de de ortaya çıktı: İlk vaka 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği olan kişide tespit edildi

30.06.2022 10:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada etkisini göstermeye başlayan maymun çiçeği virüsüyle ilgili yaşanan gelişmeyi Twitter hesabından paylaştı. Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiğini açıklayan Bakan Koca, "Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye, dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelede sona yaklaşırken, yeni kabus maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan bir gelişme yaşandı.

48 ÜLKEDE 3 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİYE BULAŞTI

Mayıs ayında tespit edilmesinden bu yana 48 ülkede 3 bin 500'den fazla kişiye bulaşan maymun çiçeği virüsüne Türkiye'de de rastlandı.

BAKAN KOCA: HASTA 37 YAŞINDA, BAĞIŞIKLIK SISTEMI YETERSIZLIĞI VAR

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasına rastlandı

VİRÜS AFRİKA'NIN ÖTESİNE YAYILDI

Maymun çiçeği, virologların maymunlarda ve kemirgenlerde doğal olarak dolaşabileceğini düşündüğü nadir bir hastalık. Bir ortopoks virüsü, çiçek hastalığına neden olan variola virüsü ile aynı aileden ve cinsten gelir ve genellikle endemik olduğu Batı ve Orta Afrika'nın ötesine yayılmaz. Ancak bu yıl, hastalık Afrika'nın da ötesine yayılarak bilim adamlarını şaşırttı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) salgını küresel bir sağlık acil durumu olarak sınıflandırmayı düşünmeye başlamasına yol açtı. Maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika ve Kongo Havzası bölümleri olarak bilinen iki bölüme ayrılabilir. Her bir daldaki virüsler farklı ölüm oranları taşır. Batı Afrika dalı yüzde 1 ölüm oranına sahipken, Kongo Havzasındaki virüsün yüzde 10 ölüm oranı taşıdığı düşünülüyor. Şu anki salgının Batı Afrika kanadı tarafından yönlendirildiği görülüyor.

"MUTASYON ORANI BEKLENENDEN 6 İLA 12 KAT DAHA YÜKSEK"

Büyük bir çift sarmallı DNA virüsü olan maymun çiçeğinin 2018'de ilk dolaşmaya başladığından beri, HIV gibi bir RNA virüsünden farklı olarak çok az mutasyon geçirmiş olabileceği tahmin ediliyordu. Ancak araştırmacılar maymun çiçeği örneklerinden DNA topladıktan ve genetik bilgileri yeniden yapılandırdıktan sonra mutasyon oranının beklediklerinden 6 ila 12 kat daha yüksek olduğunu buldu. Araştırmacılar makalede, maymun virüsünün mutasyon oranındaki büyük sıçramanın "Orthopoxvirüsler için ikame oranına ilişkin önceki tahminler göz önüne alındığında beklenenden çok daha fazla olduğunu" yazdı. Çalışmada "Verilerimiz devam eden viral evrimin ve potansiyel insan adaptasyonunun ek ipuçlarını ortaya koyuyor" ifadesi kullanıldı.

Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasına rastlandı

MAYMUNLARDAN ZİYADE KEMİRGENLERDE YAYGIN

Adına rağmen, maymun çiçeği en yaygın olarak insanlara kemirgenlerden bulaşır. Afrika ip sincapları, çizgili fareler, dev keseli sıçanlar ve fırça kuyruklu kirpiler hastalığı ana muhafaza eden hayvanlar olduğuna inanılan türlerdir. Maymun çiçeği için doğrudan bir tedavi henüz test edilmedi. Ancak doktorlar hastalara çiçek hastalığı aşısı ile aşılanmış insanlardan alınan antikorları ve oluşturulan ilaçları uyguluyor.

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Fahrettin Koca, Batı Afrika, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de de ortaya çıktı: İlk vaka 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği olan kişide tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de de ortaya çıktı: İlk vaka 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği olan kişide tespit edildi - Son Dakika
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