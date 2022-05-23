Maymun çiçeği hastalığında en büyük risk grubu kim? Uzmanlardan "çoklu cinsel hayat" uyarısı

Sözcü'de yer alan habere göre, İki yılı aşkın bir süredir dünya koronavirüs salgınıyla mücadelesine devam ederken yeni bir salgın hastalık endişe yaratmaya başladı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI ONLARCA ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Normalde Afrika'nın batısında ve ortasındaki tropikal bölgelerde görülen ve bazı durumlarda ölümcül sonuçlara sebebiyet veren maymun çiçeği hastalığı (monkeypox) son dönemde onlarca ülkede görüldü. Başta ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, İspanya, İsviçre gibi ülkelerde resmi olarak tespit edilen bu hastalık ile ilgili endişe verici bir uyarı İngiltere'den geldi.

Birçok ülke bu hastalığa yakalandığından şüphe eden ve semptom gösterenlerin kendilerini tecrit altına alması gerektiği çağrısında bulunurken İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı'nın Tıbbi Danışman Şefi Dr. Susan Hopkins çok net açıklamalarda bulundu.

ŞİŞKİNLİK VE KABARIKLIKLAR VARSA AMAN DİKKAT!

Bu hastalığın ciltte oluşan bir yaradan, ağız, burun ve göz üzerinden veya solunum yolu aracılığıyla bulaştığını söyleyen Dr. Hopkins, cinsel ilişkiye girmenin de hastalığı tetikleyebildiğini açıkladı. Dr. Hopkins, "Biz düzenli olarak farklı insanlarla cinsel ilişkiye girenlerin ya da tanımadığı bireylerle cinsel ilişkiye girme alışkanlığı olanların bunu yapmamalarını öneriyoruz. Eğer cinsel hayatınızda böyle bir alışkanlığınız varsa ve vücudunuzun bazı bölgelerinde şişkinlik ve kabarıklıklar görüyorsanız hemen doktora gitmeniz gerekiyor" dedi.